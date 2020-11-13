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Сбежавшего из суда россиянина поймали 18 лет спустя

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Олег Гоголев
Олег Гоголев
Фото: «Вечерняя Казань»

В Ульяновске спустя 18 лет задержали уроженца Казани Олега Гоголева, сбежавшего из суда в 2002 году. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщает «Интерфакс».

Россиянин был приговорен к пяти годам колонии за хулиганские действия в состоянии алкогольного опьянения, но сбежал прямо из зала суда. До 2016 года розыском беглеца занималась полиция, после чего дело передали УФСИН по Татарстану. Оперативники изучили круг знакомых осужденного и установили, что Гоголев скрывается в Ульяновске, после чего 12 ноября провели операцию по его задержанию. Мужчина не сопротивлялся.

12 октября сообщалось, что в Иркутской области из колонии-поселения сбежали двое российских заключенных.

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