Сбежавшего из суда россиянина поймали 18 лет спустя

В Ульяновске спустя 18 лет задержали уроженца Казани Олега Гоголева, сбежавшего из суда в 2002 году. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщает «Интерфакс».

Россиянин был приговорен к пяти годам колонии за хулиганские действия в состоянии алкогольного опьянения, но сбежал прямо из зала суда. До 2016 года розыском беглеца занималась полиция, после чего дело передали УФСИН по Татарстану. Оперативники изучили круг знакомых осужденного и установили, что Гоголев скрывается в Ульяновске, после чего 12 ноября провели операцию по его задержанию. Мужчина не сопротивлялся.

12 октября сообщалось, что в Иркутской области из колонии-поселения сбежали двое российских заключенных.