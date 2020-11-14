«Билайн» улучшил качество интернета для 600 тысяч жителей новостроек Москвы

За 9 месяцев 2020 года «Билайн» построил в Московском регионе почти 5000 новых базовых станций и по итогам третьего квартала увеличил темпы строительства сети в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Новая инфраструктура позволила значительно увеличить среднюю скорость мобильного интернета и расширить покрытие сети в Москве и Московской области, говорится в сообщении оператора связи.

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Работы над улучшением качества сервиса обеспечили более 600 000 жителей 713 многоквартирных домов и 57 коттеджных поселков высокоскоростным интернетом. Скорости мобильного интернета будет достаточно всей семье для учебы и работы удаленно, для подключения к конференциям по видеосвязи и для доступа к другим популярным сервисам.

Постоянно повышается качество голосовой связи и мобильного интернета на основных транспортных узлах, связывающих Москву и города-сателлиты, а это около 10 железнодорожных направлений (Казанское, Курское, Рижское, Горьковское и другие) и 15 ключевых шоссе (Боровское, Егорьевское, Киевское, Ленинградское, Алтуфьевское, Калужское и так далее). «Билайн» уже построил почти 200 новых вышек вдоль этих направлений, чтобы клиенты в дороге могли пользоваться необходимыми интернет-сервисами: от навигатора до онлайн-кинотеатра с любимыми мультфильмами для детей.

«"Билайн" строит сеть в Москве рекордными темпами, улучшая покрытие, для оказания непрерывного сервиса москвичам при перемещении по городу в течение всего дня. Мы понимаем, как важно сегодня иметь возможность решать вопросы и получать необходимую информацию «здесь и сейчас», и часто для этих целей мы используем свой смартфон. Ежедневно мы работаем над качеством связи, чтобы наши клиенты, выходя из дома, не теряли стабильный сигнал, а продолжали разговаривать и пользоваться мобильными сервисами непрерывно на всем пути своего следования», — отметил директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Дмитрий Машин.

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