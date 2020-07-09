«Билайн» предсказал возвращение к нормальной жизни после пандемии COVID-19

Эйфория от взрывного роста коронаспроса очень скоро сменится нормализацией, и это сигнал бизнесам, работающим со своими клиентами через цифровые каналы. Это один из основных выводов, к которому пришли специалисты «Билайна», проанализировав проведенное оператором ежегодное исследование развития рынка телекоммуникаций в России. В этом году предметом изучения проекта «Билайн.Аналитика» стало влияние самоизоляции на потребности человека через изменения в потреблении услуг связи.

По данным исследования, потребление операторских и OTT-сервисов, касающихся физиологических потребностей выросло на 78,35 процента. В частности, потребление услуг онлайн-сервисов доставки еды выросло на 35,5 процента. Интерес к просмотру сайтов для взрослых за период самоизоляции вырос на 57,9 процента. На 43,2 процента выросло потребление операторских и OTT-сервисов на уровне потребностей в безопасности. Количество посещений сайтов аптек в период самоизоляции увеличилось по сравнению с обычным уровнем на 21,8 процента.

На самоизоляции россияне стали также больше уделять внимание родным и близким, замещая тем самым нехватку «живого» общения. Рост голосового трафика на одного абонента составил 10,7 процента. Пик голосовых звонков был зафиксирован «Билайн» 2 апреля 2020 года, его продолжительность составила 11,88 миллиона часов. Более 1 миллиона звонков россияне совершили именно в период выступления президента, где было объявлено о продлении «нерабочей» недели до конца апреля.

Спрос на пользование мессенджерами также возрос — средний трафик на мобильного абонента в этой категории вырос на 50 процентов. Наибольший рост по сравнению с обычным уровнем был зафиксирован у сервисов, у которых основной функцией является видеосвязь: средний трафик пользователя Skype увеличился в 3,2 раза, а трафик Facetime — в 2,9 раза. При этом трафик самых популярных у россиян мессенджеров — WhatsApp и Viber — в период самоизоляции увеличился на 42 и 52 процента соответственно.

Исследование также показало, что жители России стали больше пользоваться соцсетями. По сравнению с обычными днями дата-трафик на одного пользователя соцсетей вырос на 12,6 процента. В том числе, количество заходов на сайты знакомств увеличилось на 20,1 процента. В топ-3 ресурсов по количеству посещений вошли Tinder (рост 14,2 процента), Badoo (30 прцентов) и Fotostrana (14,6 процентов).

Пользователи «Музыка Билайн» стали вдвое больше слушать музыку — суммарное количество прослушанных треков на самоизоляции выросло почти на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом до введения режима. Количество читающих пользователей в сервисе «Билайн.Книги» увеличилось на 15 процентов. Также увеличился интерес к игровым приложениям — рост трафика на одного пользователя составил 36 процентов.

По мнению экспертов «Билайн.Аналитика», никакой революции не произошло. «Человек с началом коронакризиса просто воспользовался своим базовым умением, которое когда-то сделало его царем животных — навыком адаптации. Сейчас нагрузка на сети стабильна, хотя и остается на более высоком, чем обычно, уровне. И это сигнал другим бизнесам, работающим со своими клиентами через цифровые каналы — эйфория от взрывного роста коронаспроса очень скоро сменится нормализацией», — говорится в исследовании. Однако авторы исследования считают, что некоторые привычки «новой нормальности» все-таки задержатся. «Мы видим, что переход на удаленную работу и самоизоляцию спровоцировал рост потребления как мобильного, так и фиксированного интернета по всей России», — отмечают они.

«В финале нашего проекта мы отдельно выделили 10 технологий и трендов, которые, по нашему мнению, будут особенно сильно влиять и на операторский бизнес, и – главное – на повседневную жизнь каждого хомо ремотикуса, в том числе живущего в России, — продолжили эксперты. — На наш взгляд, это: дистанционная идентификация; технологии логистики и доставки, удаленная работа, киберзащита, телемедицина, deep cleaning, искусственный интеллект, роботизация, онлайн-технологии саморазвития, 5G».