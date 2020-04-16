«Билайн» продолжил реализацию программы по развитию 5G-Ready сети в Москве

В связи с мероприятиями по предотвращению коронавирусной инфекции компанией «Билайн» был реализован дополнительный комплекс мер по усилению мобильной и фиксированной сети для оказания непрерывного сервиса. Оператор продолжил масштабную программу развития 5G-Ready сети в Москве, которая включила в себя дополнительный комплекс мер по усилению мобильной и фиксированной сети. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

Первый этап программы Москва #СуперСити включал в себя модернизацию инфраструктуры сети оператора в городе. Успешная реализация этой фазы проекта позволила в кратчайшие сроки активировать дополнительные технические возможности для усиления работоспособности сети при возрастающих нагрузках.

«Билайн» провел оптимизацию частотного диапазона и настроек сети LTE. Для увеличения мощности сети и скорости мобильного интернета проведены агрегация частотных диапазонов LTE и дополнительный рефарминг 2G для увеличения емкости LTE 1800 мегагерц. Балансировка нагрузки между частотными диапазонами LTE позволила увеличить пропускную способность сети внутри помещений.

Было установлено дополнительное оборудование в сети 2G. Для улучшения доступности голосовых сервисов реализован комплекс работ по добавлению более 3 тысячи дополнительных передатчиков на сети 2G в диапазоне 1800 мегагерц.

«Билайн» активизировал технологии MIMO 4х4. На всех базовых станциях, работающих в диапазонах частот 1800, 2100 и 2600 мегагерц активирован режим MIMO 4x4. Он позволяет значительно улучшить качество покрытия, увеличить проникновение сигнала и скорость передачи данных.

Кроме того, была расширена емкость фиксированной сети на 40 процентов. Проводятся оперативные работы по расширению каналов и перебалансировке нагрузки маршрутизаторов широкополосного доступа для сохранения скорости передачи данных на необходимом уровне при значительном росте трафика.

Оператор провел модернизацию транспортной сети. Для обеспечения стабильной работы всей инфраструктуры компании трафик на транспортной сети распределяется с более загруженных участков на менее загруженные. Продолжаются работы по расширению пропускной способности каналов с 10 до 100 гигабит в секунду.

«Билайн» осуществил усиление связи внутри медицинских объектов. Новые базовые станции запущены для обслуживания Городской клинической больницы №40 («Коммунарка») и Городской клинической больницы №47. На территории клиники неврозов имени Соловьева и в строящемся новом Коронавирусном центре в поселке Вороновское установлены мобильные базовые станции с последующей заменой на стационарные.

Вторая фаза программы Москва #СуперСити, стартовавшая в начале 2020 года, включает в себя строительство новых объектов. По итогам 1 квартала 2020 года было построено свыше 700 новых базовых станций в Москве и Московской области. Дополнительные вышки выведены в эфир в новых жилых комплексах: Некрасовка, Краски жизни, Хедлайнер, Мещерский лес, Пресня Сити, Лайф — Ботанический сад, Домашний, Сильвер, Саларьево Парк, Варшавское шоссе,141, Мой адрес на Дмитровском, 169, Ландыши, Сердце Столицы и Донской Олимп; коттеджных поселках: Барвиха Хилз, Истрия, Огниково Парк, Французский квартал, Шахово; городах Подмосковья: Видное, Красногорск, Люберцы, Химки, Сергиев Посад, Солнечногорск, Раменское, Звенигород, Пушкино, Шатура, Балашиха, Домодедово, Голицыно, Истра. Работы в этих и других населенных пунктах будут продолжаться в течение всего года.

Плановое развитие инфраструктуры позволяет равномерно распределять нагрузку на сеть, стабилизировать работу мобильных сервисов и качество голосового соединения.

«Качество работы нашей сети является абсолютным приоритетом для нас в любых условиях. По итогам 1 квартала 2020 года мобильный трафик в Москве и Московской области вырос на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом, фиксированный — только за март почти на 40 процентов. Программа модернизации, которая заранее была проведена нами, подготовила сеть к дополнительным нагрузкам. И, несмотря на текущую ситуацию, наша техническая дирекция продолжает стоить новые базовые станции при соблюдении всех санитарных норм», — отметил исполнительный вице-президент, региональный директор Московского региона компании «ВымпелКом» Алексей Левченко.

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