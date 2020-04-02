«Билайн» начислит бонусы дополнительно за тысячу шагов

Для поддержания здорового образа жизни в домашних условиях, «Билайн» обновил условия акции «Гиги за шаги»: вместо привычных 10 тысяч шагов в день участникам акции можно совершать только 1 тысячу шагов. Этого количества достаточно для получения 100 мегабайт каждый день или 3 гигабайта в месяц дополнительного трафика к основному пакету или одного часа раздачи интернета на дополнительные устройства в сутки для пользователей тарифов, где пакет интернета уже безлимитный. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

«Билайн» призывает своих клиентов внимательно отнестись к рекомендациям и мерам по предупреждению распространения коронавируса в России. Даже оставаясь дома, клиенты «Билайн» могут также постоянно общаться с близкими и друзьями, работать удаленно, оформлять заказы в интернет-магазинах и оплачивать покупки, заниматься спортом, получать новые знания, развлекаться и делать все, к чему привыкли.

Получить дополнительные гигабайты клиенты «Билайн» могут не только за шаги, но и за другие полезные привычки — за 8 часов сна («Гиги за сон»), отказ от мобильного телефона («Гиги за детокс») и за 30 минут чтения («Гиги за мозги»).

При участии во всех акциях серии «Гиги за…» общий объем дополнительного трафика составит 7,5 гигабайта в месяц или каждый день по 1 часу раздачи интернета для безлимитных тарифов.

Начисление интернет-трафика происходит по факту выполнения условий при положительном балансе счета. 1 час бесплатной раздачи интернета предоставляется один раз в сутки.

Акции доступны для клиентов пакетных тарифов 2018 и 2019 года, а также для линейки тарифов «Близкие люди». И действуют во всех регионах России, за исключением Чукотского АО, республики Крым и города Севастополь.

Более подробная информация об акциях доступна на сайте оператора www.beeline.ru , а также в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).

Новые условия будут действовать до 30 апреля 2020 года и могут быть продлены.

