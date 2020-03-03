Абоненты «Билайн» выбрали самую любимую столицу

Более 1000 признаний в любви двум столицам, терабайты трафика и разговоры длиной в месяцы сгенерировали участники телемоста между Москвой и Петербургом. Интерактивное голосование «Битва двух столиц» было организовано «Билайн» для того, чтобы определить «самую любимую столицу», говорится в сообщении оператора связи.

Телемост ровно на один день объединил посетителей главного катка страны на ВДНХ в Москве и «Катка у моря» в пространстве «Севкабель Порт» в Петербурге. По итогам голосования с отрывом в 6 голосов победила Москва, а признания Петербургу получили статус самых креативных.

В день голосования объем скачанного трафика на площадках составил более 1,5 терабайта, а общий объем мобильного трафика за весь сезон работы катков — более 130 терабайт.

Кроме того, выяснилось, что москвичи и петербуржцы не только активно пользуются мобильным интернетом, но также активно звонят друг другу. Если сложить все разговоры абонентов «Билайн» на двух катках, то они могут непрерывно длиться в течение полугода.

Также в рамках телемоста известные российские фигуристы — заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и чемпионка Европы Софья Самодурова провели мастер-класс для посетителей катка. Спортсмены, находясь в разных городах, обучали желающих элементам фигурного катания. Чтобы гости могли наблюдать за работой фигуристов в режиме реального времени, на катках были установлены конструкции с ТВ панелями, камерами и звуковым оборудованием.

Участников поддержали директоры Московского и Западного регионов Билайн

Алексей Левченко и Дмитрий Глотов, которые не только приняли участие в телемосте, но и первыми проголосовали за свои города.

Телемост состоялся в рамках партнерства с катком на ВДНХ в Москве и «Катком у моря» в петербургском пространстве «Севкабель Порт». На протяжении трех месяцев оператор предлагал посетителям катков уютные функциональные зоны, отличный мобильный интернет и скидки на билеты для своих абонентов. За сезон 2019-2020 оба катка посетило более полумиллиона человек. Сайт оператора связи, предоставляющий возможность получить скидку на покупку билета на катки, а также выиграть бесплатные билеты в онлайн-игре (18+) посетило более 200 тысяч человек.

