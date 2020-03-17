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«Билайн» проведет открытый вебинар по организации удаленной работы

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Фото: Depositphotos

«Билайн» 18 марта проведет открытый вебинар для работодателей и работников по организации удаленной работы. «Актуальность удаленной работы значительно выросла из-за распространения коронавируса, и мы решили поделиться своим многолетним успешным опытом в этом вопросе со всеми, кто хочет об этом узнать», — говорится в сообщении компании.

На мероприятии будут обсуждаться вопросы перевода сотрудников на работу из дома без влияния на повседневные бизнес-процессы компании, организации и оплаты труда, изменение бизнес-процессов в компании в связи с изменениями условий, необходимые условия для продолжения успешной работы, проблемы, с которыми может столкнуться компания при реализации этого проекта.

Эти и другие темы обсудят с участниками вебинара Ольга Филатова, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке, и Алина Драгун, менеджер по организационному развитию Билайн, куратор проекта реализации полномасштабного формата удаленной работы BeeFREE.

В 2016 году «Билайн» одним из первых в России начал внедрять BeeFREE — полномасштабный формат удаленной работы, который сейчас стал частью операционной деятельности и корпоративной культуры компании и ее сотрудников. Внутренние исследования и отраслевые рейтинги признали BeeFREE эффективным инструментом как для бизнеса, так и для повышения мотивации и продуктивности сотрудников. Возможностью работать удаленно в конце 2019 года пользовалось более 5 000 сотрудников «Билайн».

Регистрауция для участия в открытом вебинаре не требуется. Достаточно в среду, 18 марта в 11:00 по московскому времени пройти по ссылке: https://youtu.be/KdERgfctiZI.

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