Зеленский ответил на данные о миллионных расходах на его лечение

Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский ответил на слухи о том, что его лечение обходится бюджету страны в миллионы гривен. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«Я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты», — заявил глава государства. Он назвал данные о том, что его содержание в больнице «Феофания» выливается в миллионные расходы, фейком, вброшенным его политическими оппонентами. Зеленский признался, что такие сообщения его позабавили.

Украинский лидер отметил, что хорошее настроение является одним из важных условий выздоровления и поблагодарил политических конкурентов за такого рода заботу.

9 ноября Владимир Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. 12 ноября стало известно о госпитализации главы государства. Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что в клинической больнице «Феофания», куда поместили Зеленского, заранее был обустроен рабочий кабинет на случай, если украинский лидер заболеет. Глава государства отметил, что чувствует себя хорошо и выполняет свои рабочие обязанности. Он пояснил, что проводит совещания и отвечает на звонки в онлайн-формате.