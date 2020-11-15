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Зоолог назвала главные страхи кошек

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

У кошек есть несколько главных страхов, и человек может помочь питомцу справиться с ними. Их в разговоре с «Говорит Москва» назвала президент Московского клуба любителей кошек (WCF) Людмила Макарова.

По ее словам, домашние коты психологически более уязвимы, чем уличные. При этом пугливость кошки в первую очередь зависит от условий ее жизни. Например, если животное всегда жило в спокойной обстановке, в любви и согласии с хозяевами, то оно может «забавно» пугаться появления пылесоса в комнате. Это связано с генетическими предпосылками и страхом непонятного. «Если обычный пылесос, у которого шланг есть, она может бояться этого шланга, как в древности. Это генетический страх змей. Перемещение в закрытом контейнере тоже может быть страхом. Это все побеждаемо», — сказала зоолог, отметив, что после победы над таким страхом кошка может даже начать ездить на пылесосе.

Боязнь дождя также можно преодолеть, если показать питомцу, что с человеком он будет в безопасности. Например, если он начался во время прогулки с кошкой по улице, то ее можно укрыть под курткой. «Застал нас дождик, кошка кинулась под куст и стала нас звать, чтобы мы вместе с ней пошли прятаться под куст. Надо ее убедить, что под полой куртки ей тоже будет хорошо», — пояснила Макарова.

Ранее глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил главные страхи собак. Среди них оказались громкие звуки, темнота, поездки в машине, поход в ветклинику, одиночество.

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