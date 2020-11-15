Россиянин доверил ключи «покупателям» своего дома и был обворован

В российском селе Пристанское мужчина решил продать свой дом и доверил ключи от него двум покупателям, которые обещали, что переведут деньги утром. В результате хозяин дома был обворован, сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Омской области.

К россиянину приехали два покупателя, один из которых был ему знаком — 30-летний омич и 28-летний житель Люблинского района. Злоумышленники осмотрели дом и согласились приобрести его, уточнив, что деньги переведут утром. Сельчанин оставил им ключи и уехал.

На следующий день, не дождавшись перевода, мужчина вернулся и обнаружил, что «покупатели» исчезли вместе с его имуществом. Среди похищенного были стиральная машина, бензопила, система видеонаблюдения и мониторы.

Похитителей задержали, оба оказались неоднократно судимы за совершение имущественных преступлений. Похищенное имущество они вывезли на грузовом такси в Омск и сдали его в ломбард. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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