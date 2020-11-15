Новый президент Перу ушел в отставку на фоне протестов

Новый президент Перу Мануэль Мерино де Лама ушел в отставку на фоне продолжающихся в стране протестов, вызванных коррупционным расследованием в отношении бывшего главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на перуанскую радиостанцию RPP.

Мерино де Лама ушел в отставку вслед за 13 (из 18) членами сформированного тремя днями ранее правительства. Поводом послужил разразившийся в стране политический кризис.

Он начался 9 ноября после того, как парламент проголосовал за отстранение от власти бывшего президента Мартина Вискарры. После этого по законам страны главой государства автоматически стал Мерино де Лама.

Однако его назначение вызвало недовольство сторонников Вискарры, организовавших уличные акции протеста. Одна из них была жестко пресечена полицией, погибли два человека, что спровоцировало новые беспорядки.