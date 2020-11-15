Российские миротворцы установили 25 постов для контроля ситуации в Карабахе

Российские миротворцы развернули 25 наблюдательных постов в Нагорном Карабахе для контроля над соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Семь временных постов выставлено в Лачинском коридоре между Карабахом и Арменией, еще девять — в южной зоне ответственности (Степанакерт, Агдам, Лачин), десять — в северной (части Тертерского и Агдамского районов, населенный пункт Мардакерт). В Степанакерте завершено развертывание командного пункта для управления российскими миротворческими силами.

В ведомстве отметили, что стороны соблюдают режим прекращения огня, идет обмен телами погибших.

15 ноября в Ереван прилетели два самолета Ан-124, которые доставили около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения, десять бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения. Всего в зону конфликта будут переброшены 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Тогда же в регион отправились первые российские миротворцы. Стороны конфликта должны остановиться на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов.