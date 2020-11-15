В России умерли 352 человека с коронавирусом за сутки

В России за минувшие сутки умерли 352 пациента с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным штаба, в частности, 75 смертей было зарегистрировано в Москве, 41 — в Санкт-Петербурге, 14 — в Ростовской области. Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 33 186 летальных случаев.

Известно, что за последние сутки в России выявили 22 572 новых инфицированных в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (4266), Петербурге (937), Подмосковье (451). За все время распространения коронавируса в стране зафиксировано 1 925 825 случаев заражения.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал об опасности бессимптомных носителей коронавируса. Он в очередной раз призвал молодых людей, которые чаще всего переносят коронавирус бессимптомно, носить маски и перчатки.