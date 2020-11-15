Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В России выявили 22,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Макгрегор принял новый вызов от бойца UFC
Названа предположительная дата пика заболеваемости коронавирусом в России
Митинг в поддержку Трампа закончился поножовщиной
Российского блогера задержали по подозрению в убийстве
Вильфанд объяснил температурный парадокс в России
Солист «Иванушек» ответил на призыв Меладзе о бойкоте новогодних программ
Напавший на Харитонова боец MMA высказался о конфликте
В Молдавии начался второй тур президентских выборов
Новости партнеров

В России умерли 352 человека с коронавирусом за сутки

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России за минувшие сутки умерли 352 пациента с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным штаба, в частности, 75 смертей было зарегистрировано в Москве, 41 — в Санкт-Петербурге, 14 — в Ростовской области. Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 33 186 летальных случаев.

Известно, что за последние сутки в России выявили 22 572 новых инфицированных в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (4266), Петербурге (937), Подмосковье (451). За все время распространения коронавируса в стране зафиксировано 1 925 825 случаев заражения.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал об опасности бессимптомных носителей коронавируса. Он в очередной раз призвал молодых людей, которые чаще всего переносят коронавирус бессимптомно, носить маски и перчатки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский врач предупредила о скрытой угрозе коронавируса
Ученый назвал ключевую особенность российской вакцины от COVID-19
В России выявили 22,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом