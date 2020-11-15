Заболотный выйдет с первых минут в матче сборных России и Турции

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный выйдет в стартовом составе сборной России по футболу против Турции в матче Лиги Наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Кроме него, на поле с первых минут появятся Маринато Гильерме, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Денис Черышев, Алексей Миранчук.

При этом в заявке на матч нет Федора Чалова и Константина Кучаева.

Матч России и Турции состоится 15 ноября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

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