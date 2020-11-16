Умер глава МИД Сирии

На 79-м году жизни скончался глава МИД Сирии Валид Муаллем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на телевидение страны.

Никаких подробностей или причин гибели диплома не раскрывается.

В конце сентября на общеполитических дебатах Генассамблеи ООН Муаллем обвинил Турцию в поддержке террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Также, по его словам, проводится работа по «тюркизации» сирийских территорий.

Муаллем занимал должность министра иностранных дел Сирии с 2006 года. Он также возглавлял министерство по делам экспатриантов.