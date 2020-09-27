МИД Сирии обвинил Турцию в поддержке террористов

Глава МИД Сирии Валид Муаллем обвинил Турцию в поддержке террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Он заявил об этом, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает ТАСС.

«Режим Турции — один из главных спонсоров терроризма в регионе. Он продолжает оказывать поддержку "Джебхат ан- Нусре" и связанным с ней группировкам», — сказал министр.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в провинции, в результате которого в январе-феврале были убиты как минимум 62 турецких военнослужащих.