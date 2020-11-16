Девушка воспользовалась аккаунтом возлюбленного и создала неразрешимую проблему

20-летняя девушка решила воспользоваться аккаунтом ее бойфренда на Amazon, чтобы заказать для него рождественский подарок. Однако ее доставка пришла в тот же день, что и товары, которые купил ее возлюбленный. Девушка рассказала на Reddit, что они признали проблему неразрешимой и решили заворачивать подарки не глядя, однако в комментариях им подсказали, как можно разделить подарки и не испортить праздник.

Автор публикации отметила, что они с возлюбленным встречались три года, а недавно решили жить вместе. Ее парень пользуется подпиской Amazon Prime, поэтому она заказывает товары с его аккаунта. Рассказчица отметила, что всегда выбирает рождественские подарки заранее. Обычно девушка покупает их в августе — она уверена, что таким образом избегает сезонного повышения цен.

Однако подарок бойфренду героиня купила в ноябре: у парня так быстро меняются интересы, что купленное в августе будет неактуально в декабре. При этом сам он, по словам рассказчицы, делает покупки в ноябре «как все нормальные люди». В итоге и девушка, и ее возлюбленный заказали подарки в один и тот же день. Все коробки пришли вместе, и они не смогли понять, где чей подарок. «Мы не может просто так открыть их, потому что тогда мы увидим свои подарки и испортим Рождество», — написала автор.

Они с бойфрендом долго обсуждали, что им делать с проблемой, и решили устроить «таинственное Рождество». «Мы упаковали коробки в таком виде, в каком они пришли, и решили что откроем их прямо на празднике и выясним, где чей подарок», — пояснила план автор. При этом среди коробок будут подарки, которые парень приготовил для своих родственником и друзей — их придется перепаковать и передарить.

Однако в комментариях на Reddit многие подсказали автору решение проблемы. «Попросите соседа или приятеля открыть посылки и разделить подарки, если там нет чего-то такого, что бы вы не хотели показывать посторонним», — посоветовал один из пользователей. Некоторые также подчеркнули, что им не стоит затягивать с распаковкой: если с подарками будет что-то не так, сроки возврата к Рождеству уже пройдут.