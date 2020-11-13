Мужчина соврал возлюбленной из-за ненависти к ее платьям и остался одинок

Пользователь Reddit рассказал, как соврал возлюбленной из-за ненависти к ее платьям, однако женщина узнала о лжи и в результате они расстались. 43-летний мужчина поделился своей историей в надежде узнать, действительно ли это был плохой поступок, из-за которого он остался одинок.

По словам автора, 34-летняя партнерша работает учителем у дошкольников. При этом женщина носит необычные платья: ярких цветов, собранные из разных образов и предметов, чтобы они соответствовали теме занятий. Мужчина заметил, что детям и родителям такие наряды очень нравятся, но ему они пришлись не по душе.

В одну из пятниц возлюбленная помогала его матери и осталась в разноцветном платье дома, уже после уроков. На его замечание о неприятии такой одежды женщина ответила, что ему может не нравится, но у него нет права говорить ей, что носить.

Мужчина в ответ соврал, сказав, что платье смутило и его мать. В результате партнерша позвонила родственнице и принесла извинения. В этот момент она узнала о лжи. Мать также была возмущена таким поведением сына, как и возлюбленная. В результате у пары случилась ссора. Поведение мужчины осудил и друг.

В комментариях многие согласились с мнением родственников. Пользователи заметили, что стоит ценить такого человека и поддерживать ее действия как учительницы. Они назвали автора поста придурком и посоветовали ему осознать неуверенность в себе, что и привело к проблеме. Мужчина позже уточнил, что они расстались с возлюбленной тем же вечером.