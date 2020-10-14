Мужчина узнал о беременности дочери-лесбиянки и выгнал ее из дома

Мужчина узнал о том, что его 25-летняя дочь забеременела от донора спермы и решил выгнать ее из дома. Своей историей он поделился на Reddit.

По словам пользователя, его дочь недавно окончила магистратуру. Она нашла хорошую работу, но продолжала жить с родителями, чтобы экономить деньги и копить на собственный дом.

Недавно девушка вручила отцу вставленный в рамку результат УЗИ и сообщила, что он скоро станет дедушкой. Ошеломленный автор поста спросил у дочери, которая является открытой лесбиянкой, как это возможно. Оказалось, что его дочь нашла приложение по поиску бесплатных или недорогих доноров спермы и воспользовалась услугами одного из них.

«Вот в чем дело: наш дом маленький. В нем есть комната дочери, наша с женой комната и мой офис, так как я работаю из дома», — объяснил мужчина. Они с супругой обсудили ситуацию и решили дать девушке девять месяцев на то, чтобы найти новое жилье, так как в их доме нет места для ребенка.

Она попыталась убедить родителей в том, что будет жить в одной комнате с младенцем, однако они не разрешили дочери остаться. Мужчина объяснил это тем, что она забеременела специально, и отметил, что поступил бы иначе, если бы это произошло случайно. Автор поста подчеркнул, что девушка может позволить себе снимать жилье, но не хочет этого делать, так как копит на дом.

После этого разговора дочь расплакалась, а затем перестала разговаривать с родителями. Однако в комментариях на Reddit мужчина нашел поддержку. Многие посчитали, что ей стоило посоветоваться с родителями, прежде чем принимать такое решение.

«Решиться родить ребенка, когда живешь бесплатно в чужом доме, и даже не обсудить свои планы — это плохой поступок. Ты не выгоняешь ее на улицу и не оставляешь без помощи. Она может себя обеспечивать, но просто не хочет», — написал the_last_basselope.

«Ты все сделал правильно. Ей 25 лет, у нее есть работа. Она более чем готова к тому, чтобы найти свое жилье и съехать от родителей», — заверил автора поста Chairmanca93. Некоторые пользователи также обратили внимание автора на то, что дочь, вероятно, рассчитывала на то, что ее родители будут сидеть с ребенком и заниматься им, пока она будет работать и строить свою жизнь.