Следователь разлучил россиян с детьми-инвалидами из-за дела о черной икре

В России мать и отец оказались разлучены с двумя сыновьями-инвалидами из-за дела о продаже черной икры. Об этом рассказала адвокат Мария Эйсмонт на своей странице в Facebook.

По ее словам, полгода назад у россиян в доме прошел обыск, после которого следователь принял решение арестовать их «немедленно» — родителей увели, а дети якобы остались одни в квартире. Супруги воспитывают мальчиков с расстройством аутичного спектра. Как написала Эйсмонт, у одного ребенка оно «совсем тяжелое», у второго – средней степени, но оба не могут говорить. Адвокат не уточнила возраст мальчиков, но подчеркнула, что они постоянно находятся под присмотром матери, «потому что мало понимают окружающий мир и требуют особого ухода и надзора».

Как рассказала Эйсмонт, крики детей услышала соседка, побыла с ними до приезда родственницы, которая забрала их себе в другой регион. Она уточнила, что первые несколько месяцев следователь не разрешал матери звонить из СИЗО, чтобы подсказывать родственнице, что делать в трудных ситуациях. Мать мальчиков запретила своему адвокату «поднимать шум» из страха, что детей отправят в детский дом для инвалидов.

При продлении меры пресечения защита предъявляет суду документы, подтверждающие диагнозы детей и необходимость ухода, но суд продлевает заключение под стражей, потому что «обстоятельства не изменились и не отпали», а россияне могут» уничтожить доказательства, препятствовать расследованию», находясь на свободе, утверждает Эйсмонт. Она уточнила, что за продажу черной икры в России предусмотрено наказание до 8 лет.