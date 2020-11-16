Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Трамп второй раз за день объявил о своей победе на выборах
Названы самые популярные регионы для миграции среди россиян
В Киеве заминировали здание администрации
Российский блогер распилил Lada Vesta и проверил кузов на прочность
Сын Цоя подал в суд на режиссера Учителя за фильм об отце
Вирусолог назвал самое безопасное место для зимнего отдыха во время пандемии
Раскрыта загадка появления Солнечной системы
Россиян стали чаще увольнять
Бывшего футболиста сборной Нигерии похитили во второй раз
Тюремщики избили заступившегося за жену россиянина
Новости партнеров
Прослушать новость

Следователь разлучил россиян с детьми-инвалидами из-за дела о черной икре

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В России мать и отец оказались разлучены с двумя сыновьями-инвалидами из-за дела о продаже черной икры. Об этом рассказала адвокат Мария Эйсмонт на своей странице в Facebook.

По ее словам, полгода назад у россиян в доме прошел обыск, после которого следователь принял решение арестовать их «немедленно» — родителей увели, а дети якобы остались одни в квартире. Супруги воспитывают мальчиков с расстройством аутичного спектра. Как написала Эйсмонт, у одного ребенка оно «совсем тяжелое», у второго – средней степени, но оба не могут говорить. Адвокат не уточнила возраст мальчиков, но подчеркнула, что они постоянно находятся под присмотром матери, «потому что мало понимают окружающий мир и требуют особого ухода и надзора».

Как рассказала Эйсмонт, крики детей услышала соседка, побыла с ними до приезда родственницы, которая забрала их себе в другой регион. Она уточнила, что первые несколько месяцев следователь не разрешал матери звонить из СИЗО, чтобы подсказывать родственнице, что делать в трудных ситуациях. Мать мальчиков запретила своему адвокату «поднимать шум» из страха, что детей отправят в детский дом для инвалидов.

При продлении меры пресечения защита предъявляет суду документы, подтверждающие диагнозы детей и необходимость ухода, но суд продлевает заключение под стражей, потому что «обстоятельства не изменились и не отпали», а россияне могут» уничтожить доказательства, препятствовать расследованию», находясь на свободе, утверждает Эйсмонт. Она уточнила, что за продажу черной икры в России предусмотрено наказание до 8 лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянку лишили пособия на сына-аутиста из-за блога
Российской школьнице с ДЦП пришлось ездить в школу на лошадях из-за бездорожья
Военкомат потребовал доказать непригодность к службе лежачего инвалида