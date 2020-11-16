«Главный конспиролог Америки» дал комментарий НТВ и попал на видео

Основатель сайта Infowars Алекс Джонс (Alex Jones), также известный как «главный конспиролог Америки», которого в 2018 году забанили практически во всех социальных сетях и на крупных сервисах, дал комментарий российскому телеканалу НТВ. Он попал на видео в сюжете выпуска новостей, опубликованном на сайте канала.

Репортаж был посвящен акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа. В столице страны, Вашингтоне, они устроили массовый митинг в поддержку республиканца. На видео были показаны комментарии нескольких американцев, которые считают, что при подсчете голосов на выборах главы государства были мошеннические действия.

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«Джо Байден — это агент коммунистического Китая. Мы не считаем его президентом. Тем более что он украл выборы. Пресса говорит, что он победитель, но он еще не выиграл. Мы продолжаем бороться. Мы хотим, чтобы он знал, что он — не президент», — сказал Джонс корреспонденту НТВ, находясь на митинге.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. Американцы проголосовали 3 ноября, однако в этом году в связи с пандемией избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. За пост главы государства борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп, и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. В нескольких штатах разница между претендентами составляет доли процента. По мнению Трампа, именно в этих регионах страны и есть случаи мошенничества при подсчете голосов.

Алекс Джонс — известный в США сторонник теории заговора. Его проект InfoWars публикует различные разоблачительные материалы. В 2018 году Джонса забанили практически во всех социальных сетях, на YouTube и в других сервисах. Причиной послужило постоянное упоминание эпатажным ведущим конспирологических теорий. Тем не менее он продолжает появляться в гостях у других блогеров. Например, в апреле 2019 года он был у YouTube-блогера Логана Пола (Logan Paul) в подкасте Impaulsiv. Также его ролики регулярно публикуют поклонники, у которых есть аккаунты в соцсетях.

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