Актриса поделилась фото с иглами в подбородке и встревожила фанатов

Популярная американская актриса Ева Мендес поделилась фотографией во время косметологической процедуры и встревожила поклонников. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 46-летняя знаменитость вскинула подбородок вверх и показала введенные в него иглы от шприцов. В подписи к публикации, которая набрала 86 тысяч лайков, Мендес рассказала, что ей сделали процедуру постановки мезонитей в новой клинике доктора Марианы Вергары (Mariana Vergara). Она также отметила, что процесс был безболезненным.

Снимок удивил фанатов актрисы, и они принялись выражать беспокойство в комментариях. «Черт возьми, это просто сумасшествие! Надеюсь, ты в порядке. Я в шоке», «Мне больно смотреть на этот кадр», «Будь осторожна!», «Поделись потом результатом, пожалуйста! Выглядит страшно, но хочется попробовать», — писали они.

На вопросы подписчиков о том, для чего нужна процедура, доктор Вергара ответила: «Мезонити активируют синтез коллагена, что приводит к постепенному уплотнению, подтяжке и омоложению кожи».

В октябре Ксения Бородина сделала уколы ботокса и расплакалась от боли. Знаменитость рассказала, что процедура обычно не доставляет пациентам сильного дискомфорта, однако из-за низкого болевого порога любой ее поход к косметологу заканчивается слезами.