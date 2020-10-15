Ксения Бородина сделала уколы ботокса и расплакалась от боли

Российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на болевые ощущения во время процедуры у косметолога. Об этом она сообщила фанатам на своей странице в Instagram.

Знаменитость рассказала, что делала инъекции ботокса и расплакалась от боли, несмотря на то, что процедура обычно не доставляет пациентам сильного дискомфорта. Однако, по словам Бородиной, любой ее поход к косметологу заканчивается слезами из-за низкого болевого порога.

Телезвезда также добавила, что в связи с этим всегда делает анестезию, но даже после обезболивания она постоянно «кричит в кабинете, как ненормальная». Бородина отмечает, что сотрудники салоны красоты, который она посещает, уже привыкли к ее поведению и не обращают на него внимания.

Согласно рассказу телеведущей, она избегает любых хирургических вмешательств, в частности, подтяжки кожи лица золотыми нитями, поскольку опасается сильной боли.

Ранее в сентябре Ксению Бородину пристыдили в сети за слишком короткие шорты на школьной линейке. 37-летняя звезда сфотографировалась на фоне школы вместе с мужем Курбаном Омаровым и детьми. Ее запечатлели в белой рубашке, пиджаке и черных мини-шортах.