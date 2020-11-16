Бывшего футболиста сборной Нигерии похитили во второй раз

Бывшего полузащитника сборной Нигерии Кристиана Ободо похитили во второй раз. Об этом сообщает L'Équipe.

Экс-футболист национальной команды был схвачен неизвестными в городе Варри на юге Нигерии в воскресенье, 15 ноября. Местная полиция начала расследование инцидента. Пока контакта с похитителями установить не удалось.

Ободо уже во второй раз становится жертвой похищения. В 2012 году за освобождение хавбека злоумышленники потребовали 149 тысяч евро. В дело вмешалась полиция, арестовавшая преступников, удерживавших Ободо.

На счету 36-летнего игрока 21 матч за сборную Нигерии. В последний раз он защищал цвета национальной команды в 2008 году.

Большую часть клубной карьеры полузащитник провел в Италии. В его послужном списке значатся выступления за «Фиорентину», «Удинезе», «Лечче», «Перуджу». В 2013 году он играл за минское «Динамо».