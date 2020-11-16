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Кремль отреагировал на локдаун в Бурятии

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Улан-Удэ
Улан-Удэ
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Комплексного плана по ужесточению ограничений в регионах России из-за коронавируса нет, заявил официальный представитель Кремля, комментируя введение первого локдауна в российском регионе — в Бурятии — во время второй волны пандемии. Его реакцию приводит ТАСС в понедельник, 16 ноября.

Песков напомнил, что решения по вводу ограничений региональные власти принимают самостоятельно. «Потребность в ужесточении мер ограничений и изоляции варьируется от региона к региону», — отметил он.

Ранее в понедельник глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя введение локдауна на две недели, заявил о дефиците лекарств и свободных коек в больницах. Он выразил надежду на то, что за этот срок удастся переломить рост заражаемости за две недели. С 16 ноября по 30 ноября в республике закрываются все предприятия торговли и общественного питания, в том числе и торговые центры, кафе и рестораны, а также салоны красоты, фитнес-клубы.

Бурятия стала первым в России регионом, который ввел локдаун во время второй волны коронавируса. За последние сутки в регионе выявлен 271 случай заражения COVID-19. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 15 378 жителей.

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