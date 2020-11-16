Обрушение огромной скалы в океан рядом с туристами сняли на видео

Огромный кусок скалы рухнул в океан на Канарских островах. Кадры с места события, сделанные очевидцами, публикует Daily Star.

На записи изображен пляж Аргага на популярном испанском курорте Валле-Гран-Рей на острове Ла Гомера, на котором находятся несколько человек, рядом с ними бегает собака. В какой-то момент в нескольких метрах от них начинает разрушаться высокая скала, и фрагмент глыбы падает в воду, поднимая высокий столб пыли.

После этого, сообщает издание, на место прибыли представители оперативных служб — спасатели не исключают, что под завалами могут быть люди, поскольку на побережье находилась стоянка домов на колесах.

Пляж, на котором случилось обрушение, официально закрыт для туристов из-за трещин в скалах. Власти курорта опасаются повторного обрушения с более серьезными последствиями.