Россиянин прыгнул в водопад в Сочи и всплыл с разбитой о дно головой

Отдыхавший в Сочи россиянин прыгнул со скалы в местный водопад и разбил голову о дно. Подробности и видео инцидента опубликованы в закрытом Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем события на Кубани.

Как отмечается в посте, несчастный случай произошел на Змейковских водопадах. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина в плавках прыгает с 10-метровой высоты вниз головой. Спустя несколько секунд пострадавший всплывает на поверхность воды с окровавленной головой.

Авторы публикации уточнили, что турист выжил, однако был госпитализирован с многочисленными травмами позвоночника.

Пользователи в комментариях осудили поступок россиянина. «Вопрос один, зачем?», «А потом, сидя в инвалидной коляске, он будет клясть правительство за свою тяжелую судьбу, требовать поддержки и помощи, а сочувствующие будут поддакивать ему», «Что мужиков заставляет делать такие безумные вещи? Непонятно...», «Жизнь не учит, и это печально», — писали они.