В Петербурге мужчина нашел женскую голову, а тело оказалось закопано в землю. Об этом сообщает «Фонтанка».

Погибшую обнаружили 15 ноября в Юнтоловском заказнике в 500 метрах от Коннолахтинской дороги. Заметивший на земле женскую голову гражданин вызвал полицию. Прибывшие на место силовики выяснили, что остальное тело находится в земле.

Труп откопали. Это брюнетка лет 40-45 на вид. Одета в спортивный костюм, в кармане оперативники нашли золотую цепочку. Обуви на ней не было. Криминалисты не обнаружили явных следов насильственной смерти. Женщину могли оглушить и закопать еще живой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Тело направлено на экспертизу, которая должна установить причину смерти. Начата доследственная проверка для выяснения обстоятельств случившегося.