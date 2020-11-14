Профессора СПбГУ нашли мертвым в своей квартире

Преподавателя СПбГУ нашли мертвым в своей квартире, рядом с телом обнаружили пистолет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства в силовых структурах, тело найдено в квартире на втором Муринском проспекте в Петербурге. Его обнаружила жена, вернувшись с прогулки с собакой, добавил собеседник.

В комнате найдены гильза и предсмертные записки. Профессор университета, предположительно, страдал онкологическим заболеванием.

Ранее профессор из Москвы поранил ногу, вернулся из больницы с коронавирусом и вскоре умер. Родственники заподозрили врачей в халатности. Его внучка заявила, что 7 марта 2020 года ее дед получил травму, у него начался сепсис, и его положили в городскую клиническую больницу №20 имени Ерамишанцева, где сделали операцию. Менее чем через неделю его отправили домой с открытой раной и без схемы лечения. Потом у него обнаружили коронавирус, но вновь госпитализировать отказывались продолжительное время. В итоге больной скончался.