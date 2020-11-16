Жена бывшего президента Армении попала в реанимацию

Жена бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян попала в реанимацию. Об этом рассказал директор медицинского центра «Наири» Анатолий Гнуни, передает «Sputnik Армения».

«Она госпитализирована, находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Уже две недели», — сообщил Гнуни.

Он отказался назвать причину госпитализации, пояснив, что родные Саргсян не давали ему разрешения на разглашение подобной информации. Источник в больнице сообщил, что супруга экс-президента попала в больницу с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что на Украине умер от осложнений, вызванных коронавирусом, новый мэр города Конотоп Александр Луговой. Вирусом также заразились президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В Армении неделю продолжаются массовые беспорядки, вызванные подписанием соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе, по условиям документа Азербайджан возвращает контроль над частью территории непризнанной республики.