Украинский мэр умер от коронавируса

На Украине умер от осложнений, вызванных коронавирусом, мэр города Конотоп Александр Луговой. Об этом сообщил депутат Игорь Молоток, передает kp.ua.

«Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью», — сказал депутат.

Луговой заболел еще до выборов. В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37 процентов голосов избирателей. До своего избрания он работал в местных предприятиях и органах власти.

Ранее сообщалось, что на Украине заразились коронавирусом президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По последним данным, с начала пандемии в республике были выявлены более 545 тысяч инфицированных. Умерли 9 697 зараженных, выздоровели свыше 244 тысяч пациентов.