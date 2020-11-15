Украинский министр заразился коронавирусом и решил стать блогером

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, после того как заразился коронавирусом, решил стать блогером — каждый день делиться в соцсетях информацией о своем пути пациента. Об этом он сообщил в своем обращении на Facebook.

«Во всем я стараюсь искать и позитив. Нашел его и сейчас. Все время пандемии я смотрел на ситуацию глазами врачей. Теперь есть возможность пройти эту ситуацию в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают наши пути пациента и протоколы лечения», — сказал министр в ролике.

Он добавил, что будет фиксировать все этапы лечения с командой ведомства. «Моя задача — выявлять острые проблемы и решать их в реальном времени», — подытожил глава украинского Минздрава.

О положительном тесте Степанова на COVID-19 стало известно 14 ноября. По словам министра, он заразился, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности.