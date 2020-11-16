Трамп заявил о своей роли в успешном запуске Crew Dragon

Президент США Дональд Трамп заявил о своей роли в успешном запуске корабля Crew Dragon с экипажем на борту к Международной космической станции (МКС). Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Великолепный запуск! НАСА было близко к катастрофе, когда мы занялись этим. Сейчас оно (агентство — прим. "Ленты.ру") снова "горяченькое", самый продвинутый космический центр в мире, далеко впереди всех!» — написал Трамп, сделав репост трансляции запуска корабля

Второй пуск Crew Dragon состоялся 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03:27 по московскому времени) с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Изначально запуск корабля планировался в субботу, 14 ноября, однако из-за прибрежного ветра было решено его отложить.