НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем

Запуск американского космического корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) отложен на сутки из-за погодных условий. Об этом сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, полет первой миссии Crew Dragon с астронавтами на МКС состоится в воскресенье, 15 ноября. Изначально запуск корабля планировался в субботу, 14 ноября, с космодрома на мысе Канаверал, однако из-за прибрежного ветра было решено его отложить.

Ранее сообщалось, что первый полет российского космонавта к МКС на американском космическом корабле Crew Dragon запланирован на середину сентября 2021 года.

В мае состоялся первый пуск Crew Dragon с экипажем к МКС, который стал первый пилотируемым, проведенным НАСА начиная с июля 2011 года. После этого и вплоть до последнего времени астронавтов на МКС доставлял «Роскосмос».