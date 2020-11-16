Раскрыта самая частая болезнь стюардесс

Российская стюардесса раскрыла болезнь, которой чаще всего подвержены сотрудницы авиакомпаний. Бортпроводница назвала ее в видеоролике на своей странице в TikTok.

«Варикоз — самая частая болезнь у стюардесс, так как мы постоянно на ногах. Конечно, есть решение — чулки», — сказала девушка, признавшись, что на самом деле их никто не носит, потому ее коллегам периодически приходится обращаться за медицинской помощью.

Стюардесса добавила, что ее работа негативно сказывается на здоровье не только из-за нагрузок на ноги. По словам девушки, бортпроводницы также страдают от нехватки сна, сухости кожи, носовых кровотечений из-за сухого воздуха на борту и радиации, которой члены экипажа подвергаются во время постоянных перелетов.