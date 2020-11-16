Третья экономика мира показала рекордный рост

ВВП Японии с июля по сентябрь вырос на 21,4 процента в годовом выражении, что стало рекордом за последние 40 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные правительства страны.

Квартальный рост ВВП в реальном выражении составил 5 процентов по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Потребление увеличилось на 4,7 процента, а экспорт — на 7 процентов. Экономика показала рост впервые за последние четыре квартала.

В октябре этого года Банк Японии опубликовал прогноз, согласно которому ВВП третьей экономики мира по итогам года сократится на 5,5 процента на фоне пандемии коронавируса. При этом, по оценке регулятора, в 2021 финансовом году она может вырасти на 3,6 процента.

В первом квартале ВВП Японии упал на 2,2 процента в годовом выражении. Для спасения экономики власти планировали выделить дополнительные 1,1 триллиона долларов. Общие расходы могут составить 2,18 триллиона долларов — около 40 процентов ВВП страны.