Япония приготовилась к худшему спаду в послевоенной истории

Власти Японии ожидают худший спад в послевоенной истории, хотя снижение ВВП в первом квартале оказалось меньше, чем первоначально ожидалось. Об этом сообщает Reuters.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале третья экономика мира сократилась на 2,2 процента в годовом выражении против предварительной оценки в 3,4 процента благодаря росту капитальных затрат.

Однако большинство пострадавших предприятий не приняли участие в опросе и не предоставили данные по инвестициям. Поэтому нынешняя информация по капитальным затратам, использованная при пересмотре данных, не является точной и будет обновлена в июле.

В целом пересмотренный показатель свидетельствует о том, что экономика Японии впервые за 4,5 года вступила в рецессию, обозначающую падение ВВП в течение двух кварталов подряд. Это произошло еще до введения ограничительных мер в апреле.

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По мнению экспертов консалтинговой компании Oxford Economics, эффект от коронавируса станет еще более ощутимым во втором квартале. В связи с этим перспективы на 2020 год представляются крайне тревожными. Резкое увеличение объема кредитов свидетельствует о том, что компании оказались на грани банкротства и нуждаются в наличных средствах, чтобы оставаться на плаву.

Для спасения экономики Япония планирует выделить дополнительные 1,1 триллиона долларов. Общие расходы могут составить 2,18 триллиона долларов — около 40 процентов ВВП страны.

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