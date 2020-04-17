Жителям Японии раздадут деньги из-за коронавируса

Власти Японии раздадут деньги жителям страны в рамках борьбы с коронавирусом. Размер пособия составит 100 тысяч иен (926 долларов), пишет Bloomberg.
Согласно первоначальному плану, пособие в размере 300 тысяч иен должны были получить только наиболее пострадавшие от коронавируса граждане, которые смогли бы подтвердить потерю дохода из-за пандемии. Однако затем власти страны решили расширить программу поддержки, и теперь на пособие могут претендовать все жители Японии.
Детали обновленной программы все еще прорабатываются, однако известно, что решение Токио может утроить стоимость проекта, пишет агентство.
Япония не первая страна, которая задумалась о прямой безвозмездной поддержке населения на фоне коронавируса. Ранее о планах ввести безусловный базовый доход сообщила, например, Испания. В США демократы предлагают ежемесячно выдавать каждому американцу старше 16 лет по 2 тысячи долларов.
В России государство безвозмездно выделит малому и среднему бизнесу деньги на выдачу зарплат сотрудникам, чтобы воспрепятствовать сильному росту безработицы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения