Победитель лотереи выиграл 45 миллионов фунтов, купил BMW и задавил старушку

Победителю лотереи EuroMillions, выигравшему 45 миллионов фунтов стерлингов (4,6 миллиарда рублей), грозит уголовное наказание. Он задавил старушку, сообщает издание Daily Mail.

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В конце 2019 года BMW 31-летнего Мэтта Тофэма (Matt Topham) столкнулся с автомобилем Ford Fiesta, в котором ехала пожилая супружеская пара: 75-летняя Мэри Джейн Реглер (Mary Jane Regler) и 78-летний Родни Реглер (Rodney Regler). В результате женщина погибла, а ее муж получил тяжелые травмы.

Тофэму предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем гибель человека и причинившем тяжкие телесные повреждения. Ожидается, что суд начнется в марте 2021 года.

Тофэм получил крупный выигрыш в феврале 2012 года, когда ему было 23 года. Став миллионером, он приобрел особняк 1930-х годов за 1,2 миллиона фунтов стерлингов (122 миллиона рублей), купил собственный вертолет и несколько автомобилей Aston Martin, Porsche, Jaguar XKR-S и Range Rover Evoque. Он получил лицензию пилота и участвовал в автогонках. В ноябре 2020 года он купил теще контактный зоопарк за 800 тысяч фунтов (82 миллиона рублей).

В 2019 году сообщалось, что житель Великобритании, выигравший в лотерею 9,7 миллиона фунтов стерлингов (841,7 миллиона рублей по текущему курсу), спустил все деньги и стал шахтером. Победитель тратил много денег на развлечения: выпивку, наркотики и проституток.

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