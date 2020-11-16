Десятки людей подхватили коронавирус в штаб-квартире ВОЗ

Десятки людей, работающих в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подхватили коронавирус SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на представителей организации сообщило агентство Associated Press.

В офисе ВОЗ обнаружен по меньшей мере один очаг заражения — последние пять выявленных инфицированных заразились от одного и того же коллеги. Всего зараженных за последние недели насчитывается 65 человек. Из них 32 постоянно работали в штаб-квартире и соблюдали все предписанные меры предосторожности.

В начале ноября представители организации сообщали, что в ее женевском офисе нет очагов распространения болезни. Тем не менее всем посещающим его работникам было предписано отказаться от общих встреч в специально отведенных для этого зонах.

Ранее 16 ноября глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус высказался о роли вакцины в победе над пандемией — по его словам, наличие прививки не заменит всех остальных инструментов борьбы с ней, а лишь дополнит их.