Женщины насмотрелись в зеркало на карантине и бросились увеличивать грудь

Пластический хирург из Брисбена, Австралия, рассказал о повышении спроса на операции по увеличению груди на карантине, который вводили в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, в сентябре прибыль врача Яна Чинси (Ian Chinsee) выросла на 190 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Медик связывает рост интереса к хирургическим вмешательствам с долгим нахождением потенциальных клиенток дома.

Отмечается, что после снятия карантинных ограничений женщины стали выбирать импланты большего размера, чем до пандемии. Специалист считает, что во время режима самоизоляции люди чаще смотрелись в зеркало, а также проводили больше времени в социальных сетях.

По его мнению, постоянно наблюдая за своим отражением, женщины начали критичнее относится к внешности. По этой причине они решались на кардинальное изменение фигуры, ожидая «невозможного» от пластического хирурга.

«Иногда мне приходилось отговаривать пациентов делать чересчур большую грудь, так как я попросту физически не мог добиться такого результата», — пояснил Чинси и добавил, что при увеличении какой-либо части тела должны соблюдаться реальные пропорции человека.

Ранее в августе врач назвала предпочтения россиянок в пластических операциях.Управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник рассказала, что сейчас на прием к доктору пациентки приходят с желанием добиться естественных и женственных форм, в частности широких бедер, тонкой талии и круглых ягодиц.