Французские журналисты «похоронили» Елизавету II и Клинта Иствуда

На сайте государственного радио Франции Radio France Internationale были случайно опубликованы некрологи нескольких знаменитых людей, которые живы по сей день. Об этом сообщает «Би-би-си».

В список умерших личностей, которых «похоронило» французское СМИ, попали королева Великобритании Елизавета II, американский актер и режиссер Клинт Иствуд, бразильский футболист Пеле, французская актриса Брижит Бардо, бывший президент США Джимми Картер, кубинский революционер Рауль Кастро и верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Всего было опубликовано около сотни черновиков некрологов. Представители радиостанции заявили, что публикация некрологов возникла из-за технической ошибки. По данным журналистов, проблема возникла во время перевода сайта в другую систему управления.

«Мы приносим свои извинения всем, кого это касается, и тем, кто следит за нами и доверяет нам», — добавили сотрудники Radio France Internationale. «Би-би-си» отмечает, что вещательные организации и СМИ часто готовят некрологи заранее, чтобы моментально публиковать их сразу после объявления о смерти известных личностей.