Раскрыты детали похорон Жванецкого

Похороны сатирика Михаила Жванецкого пройдут 9 ноября в Москве. Детали мероприятия раскрыл представитель артиста Олег Сташкевич, передает РИА Новости.

По словам директора, прощание со Жванецким будет закрытым. «Учитывая обстоятельства, которые все понимают, мы должны беречь друг друга, нам нельзя собираться», — пояснил он. Сташкевич не уточнил, на каком кладбище похоронят сатирика.

Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет. По словам друзей сатирика, он болел. В июне артист признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо, а в октябре объявил об уходе со сцены.

Жванецкий — народный артист России и Украины, лауреат премии президента России. Он родился 6 марта 1934 года в Одессе, исполнял собственные миниатюры и монологи, а также писал их для других артистов. В период работы в театре А. И. Райкина написал для Романа Карцева и Виктора Ильченко более 300 миниатюр и монологов, в том числе такие известные как «Авас». Позже начал выступать сам. С 2002 года вел ежемесячную программу «Дежурный по стране». С декабря 2019 года показ передачи прерван на неопределенный срок.