Гришаева рассказала об обстоятельствах смерти Жванецкого

Актриса Нонна Гришаева рассказала об обстоятельствах смерти сатирика Михаила Жванецкого в беседе с «Московским комсомольцем».

Как рассказала Гришаева, с артистом до последней минуты были жена Наталья и сын Дмитрий. По ее словам, о плохом состоянии здоровья Жванецкого ей стало известно еще днем. «Так что мы были готовы ко всему», — подчеркнула она.

Артистка добавила, что этим летом сатирик впервые не поехал в Одессу из-за тяжелой болезни. По информации издания, у Жванецкого была онкология. Однако официально причина смерти не названа.

Сатирик скончался в возрасте 86 лет. По словам друзей Жванецкого, он болел. В июне артист признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо, а в октябре объявил об уходе со сцены.

Жванецкий — народный артист России и Украины, лауреат премии президента России. Он родился 6 марта 1934 года в Одессе, исполнял собственные миниатюры и монологи, а также писал их для других артистов. В период работы в театре А. И. Райкина написал для Романа Карцева и Виктора Ильченко более 300 миниатюр и монологов, в том числе такие известные как «Авас». Позже начал выступать сам. С 2002 года вел ежемесячную программу «Дежурный по стране». С декабря 2019 года показ передачи прерван на неопределенный срок.