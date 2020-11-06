Соведущий Жванецкого прокомментировал его смерть словами «умер великий человек»

Телеведущий Андрей Максимов, который 16 лет вел передачу «Дежурный по стране» вместе с Михаилом Жванецким, отреагировал на смерть сатирика. В комментарии для «Газеты.Ru» он назвал сатирика «нелегким, но гениальным» человеком.

«Боже мой. Это умер великий человек. Умер человек, чьи произведения помогали нам жить в самые трудные времена. Человек очень нелегкий, но, безусловно, гениальный», — охарактеризовал его Максимов.

По его словам, когда в будущем исследователи попытаются понять русский характер, они не смогут обойтись без Жванецкого. «Так, как он понимал натуру русских — не понимал больше никто. Это как раз та потеря, восполнить которую невозможно. Когда умирает такой человек, ни его характер, ни обстоятельства его смерти — это все никого значения не имеет. Важно только то, что после него осталось и как это сохраним», — подытожил Максимов.

Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет. В начале октября он объявил об уходе со сцены. По словам друзей Жванецкого, артист болел. В июне он признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо.