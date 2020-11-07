Шнуров написал стихотворение о Жванецком

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о сатирике Михаиле Жванецком, который скончался 7 ноября. Свое произведение он опубликовал в Instagram.

Лидер группы «Ленинград» назвал погибшего «великим дядей» и камертоном, по которому можно было определять добро и зло. Артист признался, что Жванецкий был для него авторитетом, поэтому после его смерти у Шнурова внутри «сломалось главное».

Сегодня умер Михаил Жванецкий.

Великий дядя, просто дядя Миша.

Ребячился он с нами не по-детски.

И всяк о нем и вспомнит и напишет,

Согласно случаю, прискорбным тоном, —

Мол с ним ушла огромная эпоха...

А для меня он был как-будто камертоном,

И по нему что хорошо, что плохо

Я мерил, а теперь, пожалуй,

И не по-кому. Нет авторитета.

Не стало капли самой важной малой,

Сломалось главное, то что под сердцем где-то (орфография и пунктуация автора сохранены).

Сатирик скончался в возрасте 86 лет. По словам друзей Жванецкого, он болел. В июне артист признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо, а в октябре объявил об уходе со сцены. Официальная причина его смерти пока не раскрывается.