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В родном городе Жванецкого объявили траур

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Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Власти Одессы — родного города сатирика Михаила Жванецкого — объявили траур 7 ноября в связи с его смертью. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, передает РИА Новости.

Соответствующее распоряжение подписал глава города Геннадий Труханов. В день траура в Одессе будут приспущены флаги с траурными лентами.

В мэрии Михаила Жванецкого назвали выдающимся одесситом, который прославил город на весь мир, а также подчеркнули, что он являлся Почетным гражданином Одессы, народным артистом Украины и президентом Всемирного клуба одесситов.

Сатирик скончался в возрасте 86 лет. По словам друзей Жванецкого, он болел. В июне артист признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо, а в октябре объявил об уходе со сцены.

Жванецкий — народный артист России и Украины, лауреат премии президента России. Он родился 6 марта 1934 года в Одессе, исполнял собственные миниатюры и монологи, а также писал их для других артистов. В период работы в театре А. И. Райкина написал для Романа Карцева и Виктора Ильченко более 300 миниатюр и монологов, в том числе такие известные как «Авас». Позже начал выступать сам. С 2002 года вел ежемесячную программу «Дежурный по стране». С декабря 2019 года показ передачи прерван на неопределенный срок.

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