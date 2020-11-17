Девушка потратила сто миллионов рублей на внешность Ким Кардашьян и прославилась

Жительница Лондона перенесла несколько косметологических процедур ради внешности американской телезвезды Ким Кардашьян и прославилась в соцсетях. Об этом сообщает Daily Star.

В частности, манекенщица Чали (Chaly) регулярно закачивает филлеры в губы и делает инъекции ботокса. По ее словам, косметолог рекомендует ей реже посещать клинику, однако она к его советам не прислушивается.

«Я поняла, что выгляжу точно так же, как она [Кардашьян], как только увидела ее фотографию. Я подписалась на ее Instagram с мыслью "о боже, это же я!". Кроме того, у нас похожий стиль в одежде, и я покупаю все, что она надевает», — пояснила Чали.

Таким образом в гардеробе британки появилось платье Balmain стоимостью четыре тысячи фунтов стерлингов (400 тысяч рублей), пальто Givenchy за семь тысяч фунтов стерлингов (700 тысяч рублей), а также туфли за тысячу фунтов стерлингов (100 тысяч рублей). Она является поклонницей и других люксовых брендов — в ее коллекции есть аксессуары Louis Vuitton. В общей сложности на внешность и образ телезвезды Чали потратила более миллиона фунтов стерлингов (100 миллионов рублей).

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«Как инфлюэнсер я обязана следить за трендами. Я меняю гардероб каждый сезон, на это я уже потратила целое состояние», — заявила модель, которая в настоящий момент имеет 730 тысяч подписчиков в Instagram.

Чали также рассказала, что незнакомцы часто останавливают ее на улице, принимая за Кардашьян. Их внимание не тревожит девушку, поскольку она считает телезвезду самой красивой женщиной в мире и успешной бизнес-леди.

В сентябре стало известно о двойнике российской певицы Ольги Бузовой, которая также потратила миллионы рублей на внешнее сходство со знаменитостью.