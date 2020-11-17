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В Перу избрали третьего за неделю президента

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Фото: SEBASTIAN CASTANEDA / Reuters

Депутат конгресса Перу Франсиско Сагасти избран временным президентом страны. Об этом сообщает телеканал TV Perú.

За Сагасти отдали голоса 97 парламентариев, 26 высказались против. Должность вице-президента займет Мирта Васкес. Ожидается, что новый временный глава государства принесет присягу во вторник, 17 ноября.

Франсиско Сагасти — инженер, бывший чиновник Всемирного банка становится третьим президентом страны за неделю. 15 ноября об отставке с поста временного президента Перу сообщил Мануэль Мерино, который руководил страной с 10 ноября, когда из-за обвинений в коррупции был объявлен импичмент его предшественнику Мартину Вискарре.

Мерино ушел в отставку на фоне уличных протестов. Его обвиняют в попустительстве жестким действиям полиции при разгоне демонстрантов, что повлекло гибель не менее двух человек. Одна из акций протестов была жестко пресечена полицией, погибли два человека, что спровоцировало новые беспорядки.

Плановые выборы президента в Перу запланированы на апрель 2021 года.

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