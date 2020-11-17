Вирусолог предупредил о возможном вреде антибактериального мыла

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский предупредил о возможном вреде антибактериального мыла в эфире «Радио 1».

По его словам, оно может вызывать нездоровый эффект — «сушить кожу или уничтожать не то, что надо».

Аграновский также отметил, что для защиты от коронавируса необязательно покупать дорогое мыло со специальными свойствами. Он посоветовал мыть руки обычным детским мылом.

Кроме того, эксперт добавил, что температура воды не влияет на эффективность избавления от вирусов и бактерий.

В апреле Роспотребнадзор признал неэффективность антибактериального мыла в борьбе с коронавирусом. Специалисты отметили, что нет никакой необходимости мыть руки именно антибактериальным мылом, так как оно не уничтожает вирусы, а просто смывает их. «Чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть у вас дома. Это обеспечит примерно одинаковый эффект», — указали они.